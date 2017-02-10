كين رئيسة جديدة للجنة الأولمبية الإيرلندية

وقالت كين في بيان انها تشعر "بالسعادة والفخر" لانتخابها بعد "أشهر صعبة للغاية على الحركة الأولمبية في ايرلندا".

وألقي القبض على هيكي (71 عاماً) الرئيس السابق للجنة الأولمبية الأوروبية خلال أولمبياد ريو للتحقيق في عملية إعادة بيع تذاكر البطولة بشكل غير قانوني.

وعاد إلى ايرلندا في ديسمبر كانون الأول بعد أن دفعت الهيئة الممثلة للجان الأولمبية الوطنية كفالة 1.5 مليون ريال برازيلي 429.248 دولاراً).

ونفي هيكي وكل المتهمين الخرين ارتكاب أي خطأ.