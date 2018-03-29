رئيس الأولمبية الدولية يزور كوريا الشمالية

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" ووسائل إعلام أخرى نشرت صوراً له في مكتب تسجيل الرحلات: أن "السيد باخ شوهد في مطار بكين قبل الصعود إلى طائرة تابعة لشركة "اير كوريو" المتوجهة إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ بعد ظهر الخميس".

وأضافت الوكالة استناداً إلى مصدر دبلوماسي في بكين أنه يبدو أن زيارة باخ إلى كوريا الشمالية "تهدف إلى الرفع من صورة اللجنة الأولمبية الدولية بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، ومناقشة إمكانات الشمال للمشاركة في المسابقات الدولية".

وكان متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية أعلن خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي جرت من 9 إلى 25 شباط/فبراير الماضي أن توماس باخ سيزور كوريا الشمالية عقب الألعاب، في موعد سيتم تحديده لاحقاً.

وقد أدت هذه الألعاب الأولمبية إلى تقارب كبير بين الجنوب والشمال المعزول، والذي أرسل رياضيين ومسؤولين ممثلين للنظام ومشجعين.

ومر رياضيون من الكوريتين معاً في حفل الافتتاح الذي قام خلاله الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن بمصافحة شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

ومنذ ذلك الحين، وافقت كوريا الشمالية والجنوبية على عقد قمة الشهر المقبل، وقام كيم بأول رحلة له خارج البلاد بصفته زعيماً هذا الأسبوع للاجتماع مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

ومن المقرر أن يتم تنظيم قمة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.