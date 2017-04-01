جيبكوسجي تحطم الرقم القياسي العالمي في نصف ماراثون

وسجلت جيبكوسجي (23 عاماً)، التي شاركت للمرة الخامسة فقط في نصف ماراثون، 30.05 دقيقة و45.37 دقيقة تقريبا لتحطم الرقمين العالميين في مسافتي عشرة كيلومترات و15 كيلومترا.

وقالت جيبكوسجي التي كان أفضل أرقامها السابقة في نصف ماراثون رأس الخيمة بالإمارات عندما سجلت ساعة واحدة وست دقائق وثماني ثوان "لم أعرف أنني حطمت الرقم العالمي اليوم".

وأضافت "أردت فقط تحسين رقمي وهذه مفاجأة بالنسبة لي. كانت الظروف جيدة لأنني اعتدت التدريب صباحا في مثل هذا الوقت."

واحتلت الكينية فيولا جيبتشومبا المدافعة عن اللقب المركز الثاني مسجلة 65.22 دقيقة بينما جاءت فانسي تشيموتاي في المركز الثالث.

وفي فئة الرجال فاز الاثيوبي تاميرات تولا، الحاصل على برونزية أولمبية في سباق عشرة لاف متر، بالسباق مسجلا 59.37 دقيقة بينما جاء الكينيان جوسفات تانوي وجيفري إيجون في المركزين الثاني والثالث.