جيبشيرشير تحطم الزمن القياسي العالمي في سباق نصف الماراثون في الإمارات

حطّمت الكينية بيريس جيبشيرشير، اليوم الجمعة، الزمن القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون في رأس الخيمة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تغلبت على الزمن السابق بفارق ثلاث ثواني والذي سجلته مواطنتها فلورينسي كيبلاجات.

وأنهت جيبشيرشير، بطلة العالم 2016، السباق في زمن بلغ ساعة وخمس دقائق وست ثواني لتتفوق على مجموعة من الكينيات المميزات حيث جاءت خلفها ماري كيتاني (بزمن بلغ ساعة و5 دقائق و13 ثانية) ثم جويسيليني جيبكوسجي (بزمن بلغ ساعة و6 دقائق و08 ثانية) والبطلة الأولمبية جيميما سومغونغ التي أنهت السباق في زمن بلغ ساعة و6 دقائق و43 ثانية.

وكانت كيبلاجات قد حققت الزمن العالمي السابق قبل عامين في برشلونة في سباق بلغت مسافته 21.0975 كيلومترا حيث أنهته في زمن بلغ ساعة وخمس دقائق وتسع ثواني.

وجاء تحطيم جيبشيرشير للزمن القياسي بمثابة مفاجأة للجميع خاصة وأن جيبشيرشير (23 عاماً) عانت من الالتهاب الرئوي في العام الماضي لمدة شهرين.

وفي منافسات الرجال، ذهب اللقب أيضا لكينيا حيث أنهى بيدان كاروكي السباق في 59 دقيقة وعشرة ثواني متفوقا على الإثيوبي يجريم ديميلاش الذي أنهى السباق في زمن بلع 59 دقيقة و19 ثانية فيما جاء أوجوستين تشوجي الكيني خلفهم بزمن بلغ 59 دقيقة و26 ثانية.