بياتلون: روسيا تتخلى عن تنظيم جولة تيومن

وهدّدت اتحادات البياتلون في بريطانيا وتشيكيا والنرويج بمقاطعة المحطة الروسية، في أعقاب إشارة تحقيق المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين الذي نشر في التاسع من كانون الأول/ديسمبر، وجود دور مباشر لوزارة الرياضة الروسية في عمليات تنشط ممنهجة بين 2011 و2015 في فضيحة تطال أكثر من ألف رياضي في 30 رياضة.

وألمح التقرير إلى تنشط 31 رياضياً روسياً في البياتلون.

وكانت جولة تيومن مقرّرة بين التاسع من آذار/مارس و 12 منه، وهي التاسعة ما قبل الأخيرة من كأس العالم للبياتلون، المسابقة التي تشمل سباق التزلج والرماية على أهداف تبعد 50 متراً.

وقررت روسيا التخلي عن تنظيم بطولة العالم للشباب في البياتلون التي كانت مقررة من 22 شباط/فبراير الى 2 آذار/مارس.

وقرر الاتحاد الدولي للتزحلق اليوم ايضا نقل محطة روسيا ضمن كأس العالم للتزحلق السريع المقرر في آذار/مارس في تشيليابينسك "الى بلد آخر" لم تحدد هويته بعد.