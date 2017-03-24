بطولة العالم للجمباز: هيونغ يحصد ذهبية الجهاز الأرضي

وحل هيونغ (20 عاماً) في المركز الأول بعدما حقق معدل 14.366 نقطة، متفوقاً على الكازاخستاني ميلاد كريم الذي توج بالفضية بعد منافسة شرسة للغاية بينهما ، بينما جاء الروماني ماريان دراغوليسكو في المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية بمعدل 14.100 نقطة، أما الأرميني أرتور دافيديان فجاء رابعاً بـ13.933 نقطة، وخلفه الياباني تاكيناكا كيلشي خامساً بـ 13.700نقطة ثم السويسري بابلو باريغر في المركز السادس 13.366 نقطة، وأخيراً التركي فرحات آريكان في المركز السابع بمعدل 12.900 نقطة.

وقد عبر تانغ شا هيونغ عن سعادته الكبيرة بحصوله على الميدالية الذهبية في منافسات الأرضي، وقال عقب التتويج إن المنافسات كانت قوية في مرحلة التصفيات، وفي الدور النهائي خاصة من جانب اللاعب الكازخستاني ميلاد كاريمي الذي كان ينافس بقوة من أجل حصوله على الذهب.

وأضاف هيونغ:"لقد عملت بقوة على تصحيح الأخطاء التي حدثت مني في التصفيات، وكنت أكثر تركيزاً على الجهاز خاصة في اللحظات الأخيرة التي كنت أنوي فيها النزول من الجهاز، وبالفعل حققت الذهبية في حين جاء الكازاخستاني في الوصافة وتوج بالفضية".

وأكد هيونغ أن البطولة مميزة من حيث التنظيم القطري للمنافسات، وأن الحضور الجماهيري كان مناسباً خاصة في منافسات الأمس، التي شهدت صراعاً شرساً من أجل حصد الميداليات.

واختتم هيونغ حديثه قائلاً: "حريص جداً على تحقيق الفوز بالمركز الأول على هذا الجهاز، من أجل الحصول على أكبر عدد من النقاط تؤهلني لاحتلال مركز متقدم في التصنيف الدولي للعبة".

واستعاد المجري كريستيان بيركي بريقه من جديد وعاد إلى منصات التتويج بعد غياب، منذ ذهبية بطولة العالم 2010 في روتردام وذهبية أولمبياد لندن 2012، واستطاع الحصول على ذهبية جهاز حصان الحلق بعدما حقق معدل 14.933 نقطة.

وتعد هذه الميدالية هي الذهبية الثانية لبيركي (31 عاماً) في قطر بعدما سبق له الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم 2013 في الدوحة أيضاً.

وجاء تفوق البطل المجري عن جدارة بعدما تفوق على الصيني شياو روتينغ الذي نال الفضية بمعدل 14.800 نقطة، فيما ذهبت البرونزية للأرميني آرتور دافيديان بمعدل 14.066نقطة، وجاء التركي فرحات آريكان رابعاً وخلفه الليتواني روبرت تفورغول، بينما حل الصيني زهو جينغيوان، صاحب فضية ملبورن، سابعاً ولم تفلح خبرته في الفوز بميدالية، بعدما حقق معدل 13.766 نقطة.

أما القطري أحمد الدياني الذي تأهل للنهائيات بالبطاقة البيضاء فحل في المركز الثامن والأخير بمعدل 12.566 نقطة.

وفي منافسات السيدات، نجحت البطلة الأولمبية العالمية أوكسانا تشوسوفياتينا في الحصول على الميدالية الذهبية لجهاز حصان القفز.

وجاءت أوكسانا (24 عاماً) في المركز الأول بعدما حققت معدل 14.166 نقطة، متفوقة على الأسترالية إيميلي ليتللي التي شاركت في أولمبياد لندن 2012، وفازت بفضية بطولة ملبورن، الشهر الماضي، وحققت ليتللي الفضية خلف أوكسانا، فيما حلت السلوفينية تيجا بيلاك في المركز الثالث ونالت الميدالية البرونزية بمعدل نقاط 14.083 نقطة.

فيما احتلت المجرية سوفيا كوفاسيتش في المركز الرابع بمعدل 13.933 نقطة، بينما جاءت السلوفينية تاجا كايسليف خامسة بمعدل 13.516 نقطة متبوعة بلاعبة أذربيجان يوليا إينشينا بمعدل 13.133 نقطة، وخلفها المغربية شيماء زمزامي 12.749 نقطة، بينما حلت التركية دوجا أوزغوشميز التي تأهلت للنهائيات بالبطاقة البيضاء بعد غياب الصينية يان وانج في المركز الثامن والأخير بمعدل 12.383 نقطة .