اللجنة الأولمبية الدولية تقدّم مساعدات مالية لبيرو

وطبقا لما أعلنته اللجنة الأولمبية الدولية، أرسل توماس باخ رئيس اللجنة خطابا للرئيس البيروفي بيدرو بابلو كوتشينسكى، أعرب فيها عن تضامنه معه أمام هذه الكارثة الطبيعية، التي تجتاح بيرو.

وكان إيفان ديبوس، عضو اللجنة الأولمبية الدولية في بيرو، هو المسؤول عن تسليم خطاب باخ للرئيس البيروفي.

وقال باخ في خطابه: "الحراك الأولمبي يعرب عن استعداده لمساعدة بيرو في إعادة إعمار الدولة بعد هذه الكارثة الطبيعية، وكمثال على تضامنا، قررت اللجنة الأولمبية الدولية المساعدة بمبلغ 600 ألف دولار أميركي في عمليات إعادة الإعمار في بيرو".

وقال كوتشينسكى، ردا منه على خطاب توماس باخ: "أعرب عن امتناني للجنة الأولمبية الدولية بعد معاونتها لنا بمبلغ 600 ألف دولار من أجل إعادة إعمار المناطق، التي تأثرت بهطول الأمطار والفيضانات".

وأودت تقلبات المناخ في بيرو بحياة 106 شخص، ووصل عدد المتضررين منها إلى 950 ألف شخص آخرين، بالإضافة إلى تضرر 210 آلاف منزل وخمسة آلاف و800 كيلومتر من الطرق و400 جسر.