وست هام يعير السويسري فرنانديش إلى فيورنتينا

وانضم فرنانديش (22 عاماً) الذي مثل سويسرا في 4 مباريات دولية، إلى وست هام في 2016 قادماً من سيون السويسري بموجب عقد لأربع سنوات مقابل خمسة ملايين يورو، ولعب مع الفريق اللندني 48 مباراة حتى الآن.

وبعد قدوم المدرب التشيلي مانويل بيليغريني خلفا للاسكتلندي ديفيد مويز في أيار/مايو الماضي، نشط وست هام في سوق الانتقالات الصيفية. وأصبح إديميلسون، إبن عم الدولي السويسري جيلسون فرنانديش، في منافسة شديدة على حجز مكان في التشكيلة الأساسية لفريق الـ "هامرز".

وأتى إعلان إعارة إديميلسون غداة خسارة وست هام مباراته الأولى في الموسم الجديد للدوري الإنكليزي، وذلك برباعية نظيفة أمام مضيفه ليفربول.

