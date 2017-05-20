ميسي ممنوع من الراحة مع منتخب الأرجنتين وإيكاردي يعود للقائمة

واستدعي ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي بدلاً من أغويرو إلى التشكيلة التي يعتقد بأنها تحمل لمسات مدرب إشبيلية خورخي سامباولي المرشح لقيادة منتخب الأرجنتين خلفاً لادغاردو باوتسا المقال من منصبه في أبريل الماضي.

وكان رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا أعلن قبل فترة اختيار سامباولي لتدريب المنتخب، لكن تبقى المفاوضات مع إشبيلية للاتفاق النهائي.

وتلتقي الأرجنتين مع البرازيل ودياً في حزيران/يونيو المقبل في ملبورن، ومن المحتمل أن تكون الأولى تحت إشراف سامباولي.

وسيقود ليونيل ميسي زميل نيمار المستبعد من قائمة البرازيل هجوم منتخب "التانغو" بعد أن رفع الاتحاد الدولي (فيفا) عنه عقوبة الايقاف لأربع مباريات بسبب شتمه أحد الحكام.

وضمن منتخب البرازيل تأهله إلى نهائيات مونديال روسيا 2018، لكن منتخب الأرجنتين يواجه صعوبات كبيرة في تصفيات أميركا الجنوبية ويحتل المركز الخامس غير المؤهل مباشرة إلى النهائيات.

وتبقى للأرجنتين 4 مباريات في التصفيات على أرض الأوروغواي في 31 آب/اغسطس المقبل، ثم تستضيف فنزويلا والبيرو في الخامس من شهري ايلول/سبتمبر وتشرين الأول/اكتوبر على التوالي، قبل أن تختتم مشوارها على أرض الاكوادور في 10 تشرين الأول/اكتوبر.

ويضم هجوم الأرجنتين إضافة إلى ميسي وايكاردي، غونزالو هيغواين وباولو ديبالا اللذين قادا يوفنتوس الإيطالي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

في ما يلي التشكيلة:

حراسة المرمى: سيرخيو روميرو (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، ناهويل غوزمان (تيغريس المكسيكي)، جيرونيمو رولي (ريال سوسييداد الإسباني)

خط الدفاع: إيمانويل مامانا (ليون الفرنسي)، نيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي)، غابرييل مركادو (إشبيلية الاسباني)، خافيير ماسكيرانو (برشلونة).

خط الوسط: لوكاس بيليا (لاتسيو الإيطالي)، إيفر بانيغا (إنتر ميلان الإيطالي)، إدواردو سالفيو (بنفيكا البرتغالي)، غيدو رودريغيز (تيخوانا المكسيكي)، لياندرو باريديس (روما الإيطالي)، مانويل لانزيني (وست هام الانكليزي).

للهجوم: خواكين كوريا (إشبيلية)، باولو ديبالا وغونزالو هيغواين (يوفنتوس)، ليونيل ميسي (برشلونة)، ماورو إيكاردي (انتر ميلان)، أليخاندرو غوميز (اتالانتا الايطالي)، انخل دي ماريا (باريس سان جرمان الفرنسي).