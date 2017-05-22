مانشستر يونايتد وسمبدوريا وديا في آب/أغسطس في إيرلندا
أعلن مانشستر يونايتد سادس الدوري الانكليزي لكرة القدم الاثنين انه سيخوض مباراة ودية اعدادية للموسم الجديد امام سمبدوريا الايطالي في 2 آب/أغسطس المقبل في العاصمة الايرلندية دبلن.
وستكون المباراة الاعدادية السابعة لمانشستر يونايتد الذي سيقوم بجولة في الولايات المتحدة في تموز/يوليو، حيث سيلاقي على الخصوص جاره مانشستر سيتي وريال مدريد بطل الدوري الاسباني وبرشلونة وصيفه.
ويعود يونايتد الى أوروبا لخوض مباراة امام فريق فاليرينغا النروجي في 30 تموز/يوليو في اوسلو قبل الانتقال الى دبلن للقاء سمبدوريا.