مانشستر يونايتد وسمبدوريا وديا في آب/أغسطس في إيرلندا

وستكون المباراة الاعدادية السابعة لمانشستر يونايتد الذي سيقوم بجولة في الولايات المتحدة في تموز/يوليو، حيث سيلاقي على الخصوص جاره مانشستر سيتي وريال مدريد بطل الدوري الاسباني وبرشلونة وصيفه.

ويعود يونايتد الى أوروبا لخوض مباراة امام فريق فاليرينغا النروجي في 30 تموز/يوليو في اوسلو قبل الانتقال الى دبلن للقاء سمبدوريا.

