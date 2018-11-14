المباراة الأولى بين المنتخبين من المفترض أن تقامَ يومَ الجمعةِ في ملعب ماريو كيمبيس في كوردوبا قبل أن تتجددَ المواجهة بعدها بأربعة أيام في العاصمةِ الأرجنتينية بوينس آيرس ولا يزال المنتخب الأرجنتيني يخوض مبارياته تحت قيادة المدرب المؤقت ليونيل سكالوني، الذي تولى المهمة خلفاً للمقال خورخي سامباولي.

وشهدت القائمة الحالية للمنتخب الأرجنتيني عودة إيريك لاميلا بعد طول غياب، فيما يتواصل غياب عدد من النجوم الكبار، على رأسهم ليونيل ميسي، وسيرخيو أغويرو، وأنخل دي ماريا، وغونزالو هيغوايين، الذين لم يرتدوا جميعاً قميصَ التانغو منذ الخروج من الدور الثاني لكأس العالم.

