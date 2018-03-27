تعادل العراق وسوريا يتوّج قطر ببطولة الصداقة

وفي مباراة اليوم قدم منتخب العراق وشقيقه منتخب سوريا مباراة متوسطة بدأ فيها مهند علي التسجيل برأسية ممتازة في الدقيقة 57، لكن كابتن منتخب سوريا الخبير فراس الخطيب الذي بديلاً بعد الهدف العراقي سجل التعادل بحرفنته العالية 76.

وأنهى المنتخب القطري البطولة الودية بالصدارة بأربع نقاط بعد فوزه على أسود الرافدين 3-2 وتعادله مع سوريا 2-2، ثم جاء منتخب نسور قاسيون ثانياً بنقطتين، وأخيراً العراق بنقطة واحدة.

وتوج لاعب المنتخب أكرم عفيف بلقب هداف البطولة (3 أهداف).

وهذا التعادل الخامس بين المنتخبين اللذين التقيا في 29 مباراة، ففاز العراق في 18مباراة و سوريا 6 مرات.

وهذه أول بطولة ودية مصغرة تقام في العراق بعد قرار رفع الحظر عن ملاعبه والسماح باقامة المباريات الرسمية في البصرة وكربلاء واربيل

وأكد العراق أحقيته المطلقة في رفع الحظر عن بعض ملاعبه، وأظهرت جماهير العراق حفاوة عالية وترحيب كبير بالأشقاء العرب.

وشارك حارس منتخب العراق نور صبري في الدقائق الأخيرة كبديل ليكمل مباراة الدولية رقم 100 مع العراق.