أسود الأطلس ينتصرون على صربيا ودياً



وسجلت أهداف المباراة الثلاثة في الشوط الأول، فبعد ركلة جزاء من زياش لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي (19)، عادلت صربيا عبر دوسان تاديتش من داخل المنطقة بعد جملة فنية جميلة (37)، قبل أن يمنح خالد بوطيب أسود الأطلس هدف الفوز برأسية من مسافة قريبة بعد عرضية متقنة من زياش (40).

ويعود المغرب إلى الدار البيضاء لخوض ودية أخرى مع أوزبكستان الثلاثاء المقبل على ملعب محمد الخامس.

ويستعد المغرب للمشاركة في المونديال للمرّة الأولى منذ 20 عاماً وتحديداً منذ نسخة فرنسا 1998، والخامسة في تاريخه.

وأوقعته القرعة في المونديال ضمن المجموعة الثانية مع إيران والبرتغال وإسبانيا، فيما تلعب صربيا مع البرازيل وسويسرا وكوستاريكا.

وغاب عن تشكيلة المدرب الفرنسي هيرفيه رينار الشاب أشرف حكيمي (19 عاماً) ظهير ريال مدريد الإسباني، فشارك حمزة منديل الغائب في الفترة الأخيرة أساسياً.

كما غاب ياسين بونو حارس جيرونا الإسباني بعد الاصابة التي تعرض لها أمام ريال مدريد، والمدافع زهير فضال بقطع في وتر أخيل في شباط/فبراير الماضي.