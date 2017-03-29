YOURZONE - وديات الفيفا.....ليلة سقوط الديكة

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والحقيقة أن ديشان كان على صواب بإختياره منتخب إسبانيا لهاته الودية ،فالأحمر الإسباني يمر بفترة زاهية تحت قيادة مدربه لوبيتيغي ،مدرب يبدو أنه نجح إلى حد كبير في إعطاء منتخب إسبانيا وجها مشرقا بإعتماده لاعبين جدد ومجربين كالرسام إنييستا الذي قدم أداأ مقنعا للغاية أمام الديكة .

بالنسبة لديشان، فالرجل يعمل بجد لإخراج نسخة مكتملة للديكة إعتمادا على لاعبين جدد يستحقون فعلا حمل قميص المنتخب الفرنسي، مبابي مثلا نجم موناكو هو عنوان واضح لثورة كرة القدم الفرنسية في الوقت الحالي.

على أرضية ستاد دو فرانس حدث كل شئ . ديشان إعتمد هاته المرة خطة ٤ـ٤ـ٢ بخلاف خطته التي نهجها أمام لوكسمبورغ ٤ـ٢ـ٣ـ١ والتي أعطت نتائج طيبة حيث يبدو أن المدرب الفرنسي رغب في التحايل كرويا على لوبيتيغي الذي من دون أدنى شك يعرف مسبقا تكتيك منتخب الديكة.

على الملعب لم تكن ٤ـ٤ـ٢ ناجحة أمام الإسبان الذين نجحوا في السيطرة على وسط الميدان وإستحودوا على الكرة تماما على طريقة البارسا في تشابه كبير في طريقة اللعب.

لإنجاح ٤ـ٤ـ٢ الفرنسية كان من الضروري صعود كلا من كوروزاوا وجاييت لمساندة الهجوم وتوفير الأغلبية العددية كما يقتضيه دور الظهيرين الأيمن والأيسر ،لكن شيئا من ذلك لم يحدث إلا في محاولة واحدة حين نجح كوروزاوا في الصعود ثم مرر الكرة لكن محاولة مبابي وجدت دي خيا بالمرصاد د٥.

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