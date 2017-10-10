وديات: خسارة السعودية وقطر وفوز المغرب

وسجل الاهداف قاسم نوهو (44) وأسامة هوساوي (68 خطأ في مرمى فريقه) وطوماس بارتي (89).

وهي الخسارة الثانية لمنتخب السعودية منذ تعيين الأرجنتيني ادغاردو باوتسا مدرباً له خلفا للهولندي بيرت فان مارفيك، بعد الأولى أمام جامايكا 2-5.

وكان المنتخب السعودي تأهل الى نهائيات كأس العالم في روسيا العام المقبل، في حين فشل المنتخب الغاني في حجز بطاقته بعد أن انتزعت مصر التأهل عن المجموعة الإفريقية الخامسة.

وتعادلت روسيا مع ضيفتها ايران 1-1 الثلاثاء في قازان في مباراة ودية ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها الاولى في 2018.

وسجل ديميتري بولوز (74) لروسيا، وسردار ازمون (57) لايران.

وتشارك روسيا في المونديال مباشرة من دون خوض التصفيات كونها المضيفة، في حين أن إيران حجزت احدى بطاقات التأهل الآسيوية الأربع إلى النهائيات.

وهو التعادل الرابع لمنتخب روسيا في 14 مباراة منذ أن تولى المدرب ستانيسلاف تشرتشيسوف الاشراف عليه في آب/اغسطس 2016، ويتضمن سجله الفوز في خمس مباريات والخسارة في مثلها.

من جهته، فاز منتخب المغرب على نظيره الكوري الجنوبي 3-1 في الإطار الودي أيضاً.

وسجل اسامة طنان (7 و11) ورشيد عليوي (47) اهداف المغرب، وهيونغ-مين سون (66 من ركلة جزاء) هدف كوريا الجنوبية.

وكانت كوريا الجنوبية تأهلت إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا عن قارة آسيا، بينما يتصدر المغرب المجموعة الإفريقية الثالثة برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام مطاردته المباشرة على بطاقة المجموعة الوحيدة كوت ديفوار قبل الجولة السادسة الأخيرة التي يلتقيان فيها وجهاً لوجه على أرض الأخيرة في 6 تشرين الأول/نوفمبر.

ودياً أيضاً، خسرت قطر أمام كوراساو 1-2 في الدوحة.

وتقدمت قطر عبر حسن الهيدوس (28)، وردت كوراساو بواسطة لياندرو باكونا (36) والسون هوي (70).

وهي المباراة الودية الثانية للمنتخب القطري الذي سبق أن فاز على سنغافورة 3-1 الخميس الماضي.