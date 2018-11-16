نتائج متفاوتة لمنتخبات آسيا في الإطار الودي

وافتتح المنتخب الياباني التسجيل في الدقيقة 39 بهدف لهيروكي ساكاي، وجاء من تسديدة "طائرة" إثر ركلة حرة نفذها شويا ناكاجيما.

لكن توماس رينكون أدرك التعادل للضيوف في الدقائق الأخيرة من اللقاء عبر ركلة جزاء تسبب بها ساكاي بالذات (81)، حارماً "الساموراي الأزرق" من تحقيق فوزه الرابع من أصل أربع مباريات خاضها بقيادة موريياسو الذي خلف أكيرا نيشينو بعد مونديال روسيا الصيف المنصرم حيث وصلت اليابان إلى ثمن النهائي قبل الخروج على يد بلجيكا (2-3).

وفاز المنتخب الفلسطيني على ضيفه الباكستاني 2-1 الجمعة في الرام وضاحية البريد.

ويدين المنتخب الفلسطيني بفوزه إلى نظمي البدوي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 78، بعد أن سجل الضيوف هدف التقدم عبر حسن بشير (16) قبل أن يعادل أليكسيس نورامبوينا المولود في تشيلي بهدفه الأول بقميص فلسطين (36).

وتعادل منتخب الإمارات مع نظيره البوليفي صفر-صفر.



وكانت الإمارات الطرف الأفضل وسنحت لها عدة فرص لافتتاح التسجيل أخطرها تسديدة عامر عبد الرحمن التي صدها حارس مرمى بوليفيا ثم أصابت العارضة وخرجت (15).



في المقابل، كانت أخطر فرص بوليفيا عندما مرر مارسيلو مورينو كرة إلى خاسمتاني كامبوس سددها قوية أصابت القائم (84).

كما عجز المنتخب العماني عن الخروج من دوامة التعادلات وأنهى مباراته الودية مع ضيفه السوري بنتيجة 1-1 في مسقط.



وافتتح المنتخب العماني التسجيل في الدقيقة 31 عبر محسن جوهر الخالدي، لكن سوريا أدركت التعادل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بواسطة يوسف قلفا.