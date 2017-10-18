مواجهة ودية بين البرازيل وروسيا في مارس

وقال إدو غاسبار منسق المنتخبات الوطنية في بيان "نعتقد أنه من المهم التأقلم مع الطقس الروسي، الجماهير، الملاعب واللاعبين في هذه الأجواء، قبل تحديد التشكيلة النهائية".

وأضاف: "سيكون مثيراً للإهتمام أن نشاهد اللاعبين ونتابع طريقة عملنا في الدولة المضيفة".

وستقام المباراة يوم الجمعة 23 آذار/مارس في ملعب لم يحدد بعد.

وبعد تصدرها ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية وتأهلها باكراً، ستكون البرازيل أحد المنتخبات المصنفة عند سحب قرعة النهائيات في 1 كانون الأول/ديسمبر في موسكو.

وستواجه البرازيل اليابان ودياً في 10 تشرين الثاني/نوفمبر في فرنسا وانكلترا بعدها بأربعة أيام على ملعب ويمبلي.

وتأتي مباراة روسيا قبل مواجهة البرازيل وألمانيا في برلين في 27 أذار/مارس، في إعادة لنصف نهائي مونديال 2014 عندما سحقت ألمانيا مضيفتها 7-1 في نصف النهائي.