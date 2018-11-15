منتخب الأردن يستضيف نظيره الهندي وديا

وكان الجهاز الفني لمنتخب الأردن بقيادة المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز، أعلن عن قائمة ضمت 28 لاعباً استعداداً لمواجهة الهند.

وقرر الجهاز الفني استبعاد اللاعب موسى التعمري المحترف مع فريق ابويل القبرصي بسبب الإصابة التي كشف عنها الفحص الطبي، حيث يعاني التعمري من تمزق بالعضلة الضامة، تحتاج الى مواصلة التأهيل لمدة أسبوعين.

ويأتي لقاء الهند قبل ان يبدأ منتخب الأردن تحضيراته لمواجهة ودية قوية أمام نظيره السعودي الثلاثاء المقبل، وهو الأخير لمنتخب "النشامى" في الأردن قبل خوض النهائيات الآسيوية، حيث يدخل المنتخب معسكراً خارجياً مطلع الشهر المقبل، قبل ان يتوجه الى الدوحة منتصف الشهر لإقامة تجمعه الأخير والذي يتضمن ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات، قيرغزستان، قطر والصين.

يذكر ان القرعة اوقعت منتخب الأردن في المجموعة الثانية ضمن النهائيات الآسيوية الى جانب استراليا وسوريا وفلسطين.

وكان الاتحاد الاردني لكرة القدم أعلن أخيرا عن إطلاق حملة لدعم المنتخب في مسيرته الإعدادية تأهبا لخوض النهائيات تحمل عنوان "حيهم_النشامى" وتخصيص ريع مباراتي الهند والسعودية لذوي ضحايا السيول التي داهمت عدة مناطق في المملكة، وذلك بالتنسيق مع المركز الأردني للأمن وإدارة الأزمات، وتجسيدا لقيم المسؤولية الاجتماعية.

وضمت قائمة المنتخب عامر شفيع، معتز ياسين، احمد عبد الستار، عبدالله الفاخوري، محمد الباشا، يزن العرب، احمد الصغير، ابراهيم الزواهرة، طارق خطاب، براء مرعي، سالم العجالين، فراس شلباية، احسان حداد، ياسين البخيت، خليل بني عطية، احمد سمير، عبيدة السمارنة، محمود مرضي، رجائي عايد، يوسف الرواشدة، صالح راتب، منذر ابو عمارة، احمد عرسان، سعيد مرجان، عدي القرا، بهاء فيصل وجيمي سياج.