مصر تتعادل مع الكويت 1-1 استعداداً للمونديال

وسجل فهد الأنصاري هدف الكويت (6)، والبديل أيمن أشرف هدف مصر (81).

بدأ المدرب المؤقت لمنتخب الكويت الصربي رادويكو أفراموفيتش "رادي" والذي قاد الفريق للمرة الأخيرة، المباراة بتشكيلة ضمت حميد القلاف في حراسة المرمى فضلاً عن طلال فاضل، أحمد الظفيري، فهد الهاجري، فهد العنزي، فهد إبراهيم، فهد الرشيدي، خالد القحطاني، فيصل زايد، حسين حاكم، وبشار عبدالله الذي لعب ست دقائق قبل أن يحل يوسف ناصر مكانه.

بدوره، أشرك مدرب منتخب منتخب مصر الأرجنتيني هكتور كوبر كلا من شريف إكرامي في حراسة المرمى، عمر جابر، كريم حافظ، محمود حمدي "الونش"، علي جبر، محمود حامد، طارق حامد، محمود عبد الرزاق "شيكابالا"، عمرو وردة، رمضان صبحي، وأحمد حسن "كوكا".

وافتقد المنتخب المصري مهاجمه محمد صلاح الذي يخوض السبت نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول الإنكليزي ضد ريال مدريد الإسباني.

وشهد الشوط الأول مستوى متوسطاً من الجانبين، وقد تراجع "الأزرق" للدفاع بعيد تسجيل الهدف معتمداً على الهجمات المرتدة، فيما استحوذ "الفراعنة" على الكرة بنسبة أكبر ولكن من دون خطورة تذكر.

وغلبت السرعة على أداء الفريقين في الشوط الثاني الذي شهد تحسنا في أداء "الأزرق".

وأدت تبديلات كوبر إلى تهديد مرمى القلاف في مناسبات عدة إلى أن جاء التعادل قبل النهاية بتسع دقائق.

وكان رادي عين لقيادة "الأزرق" في مباراتيه الوديتين اللتين خسرهما أمام الأردن في عمّان بهدف دون رد والكاميرون في الكويت 1-3، قبل أن يجري التجديد له بحيث يقود الفريق في مباراتيه أمام فلسطين (2-صفر) في 11 أيار/مايو الجاري ومصر.

في المقابل، استدعى كوبر، 29 لاعبًا إلى المعسكر الإعدادي الذي يقيمه "الفراعنة" تحضيراً لمونديال 2018، وتتخلله ثلاث مباريات ودية، أولها أمام الكويت.

وتضم مجموعة مصر في المونديال منتخبات: الدولة المضيفة روسيا والسعودية والأوروغواي.

وأشار الاتحاد المصري إلى أن استعدادات الفريق ستشمل خوض ثلاث مباريات ودية قبل المونديال، أمام الكويت في الكويت، وكولومبيا في مدينة بيرغامو الإيطالية في الأول من حزيران/يونيو المقبل، وضد بلجيكا في بروكسل في السادس من الشهر نفسه.



ويشارك المنتخب المصري في النهائيات للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ العام 1990 وستكون أولى مبارياته في روسيا ضد الأوروغواي في 15 حزيران/يونيو.