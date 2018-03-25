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دوري أبطال أوروبا
مباريات دولية ودية

كورتوا لن يلعب ضد السعودية

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Reuters

ذكر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم الأحد إن تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي انسحب من تشكيلة المنتخب التي ستواجه السعودية ودياً بعد غد الثلاثاء بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

 

وشارك كورتوا (25 عاماً) في خسارة تشيلسي 3-0 أمام برشلونة في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكنه غاب عن الفوز على ليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنكليزي الأسبوع الماضي.

 وقال المدرب أنطونيو كونتي إن الحارس يعاني من إصابة في العضلات.  

واستُدعي كورتوا إلى منتخب بلجيكا رغم الإصابة لكنه فشل في التعافي في الوقت المناسب.  

و ذكر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في حسابه على تويتر "لم يتعافَ تيبو كورتوا من إصابته في عضلات الفخذ الخلفية وترك المجموعة". 
 
وأضاف الاتحاد البلجيكي أن روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب الوطني لم يقرر بعد من سيحل محل كورتوا في المباراة الودية لكن من المرجح أن يبدأ سيمون مينيوليه حارس ليفربول اللقاء. 
 
وستكون مشاركة الحارس البلجيكي محل شك في مباراة تشيلسي المهمة في الدوري الانكليزي الممتاز ضد توتنهام هوتسبير في الأول من نيسان/ أبريل مع سعي الفريقين لانهاء الموسم في المربع الذهبي.

تيبو كورتوا انطونيو كونتي تشيلسي منتخب بلجيكا
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