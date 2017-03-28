راموس يتمنى عودة بنزيمة ويغازل غريزمان

وقال راموس: "أتينا من مرحلة طويلة كنا نفوز فيها بكلّ شيء بشكل دائم، والناس اعتادت على هذا، هذه كرة قدم ويمكن الفوز فيها والخسارة أيضاً

ولكن من المهم الحفاظ على الهوية ومستوى اللعب، إسبانيا دائماً ما تقدم أفضل ما لديها ونحن الآن في مرحلة جديدة نحقق فيها نتائج إيجابية ونسعى

إلى استعادة التوازن".

وتلتقي إسبانيا مع فرنسا ودياً مساء اليوم الثلاثاء في مباراة لن يتمكن راموس فيها من مواجهة زميله في ريال مدريد كريم بنزيمة، المستبعد من صفوف المنتخب الفرنسي، تحت قيادة المدير الفني ديدييه ديشان.

وأضاف المدافع الإسباني: "أنا لا أحدد قائمة فرنسا، ولكن كريم أحد أفضل اللاعبين في العالم في مركزه وأتمنى أن يشارك مع المنتخب في أقرب وقت ممكن".

وأثنى راموس على المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، وقال: "إنّه لاعب كبير وهو بلا يشك يثري الدوري الإسباني، أتمنى له الأفضل دائماً ولكن ليس عندما يلعب ضدي، الآن تأتي مباراة فرنسا ثم الديربي ولهذا لا أتمنى له الأفضل، ولكن أتمنى له ذلك فيما بعد لأنه فتى لطيف وزميل جيد ولاعب رائع".