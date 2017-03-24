تونس تفشل في الفوز على بطل إفريقيا

واستغل مهاجم بيسكتاش التركي، فنسون أبوبكر بهتة دفاعية ليسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14.

في المقابل، تنكر الحظ للمهاجم طه ياسين الخنيسي الذي وجد أمامه خشبات المرمى في مناسبتين في هذه المباراة الودية.

وتستعد تونس لمواجهة جمهورية الكونغو الديموقراطية في الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، والكاميرون لملاقاة نيجيريا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتتصدر تونس وجمهورية الكونغو المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط أمام غينيا وليبيا اللتين لا تملكان أي نقطة، في حين تحتل الكاميرون المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقطتين بفارق 4 نقاط خلف نيجيريا المتصدرة ونقطة واحدة أمام زامبيا والجزائر صاحبتي المركزين الثالث والأخير.

وفاز المنتخب الكاميروني بكأس أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في الغابون عقب فوزه في النهائي على مصر 2-1.