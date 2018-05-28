بالوتيلي يقود إيطاليا للفوز على السعودية

حقق روبرتو مانشيني بداية موفقة كمدرب لمنتخب إيطاليا من خلال الفوز على السعودية 2-1 الاثنين في سانت غالن السويسرية، وذلك في لقاء ودي يدخل ضمن استعدادات المنتخب السعودي لنهائيات مونديال روسيا التي تنطلق في 14 حزيران/يونيو.

وفي أول تشكيلة له بعد تعيينه خلفاً لجانبييرو فنتورا الذي أقيل من منصبه عقب فشل إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاماً، قرر مانشيني استدعاء مهاجم نيس الفرنسي ماريو بالوتيلي الذي كان عند حسن ظنه بتسجيله الهدف الأول لبلاده.

ومنح مانشيني مهاجمه السابق في إنتر ميلان ومانشستر سيتي الإنكليزي فرصة خوض مباراته الأولى مع بلاده منذ الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول لمونديال البرازيل 2014 ضد الأوروغواي (صفر-1).

وكانت عودة "المشاغب" موفقة تماماً، إذ نجح في ترجمة الأفضلية المطلقة لرجال مانشيني بهدف جميل بتسديدة من خارج المنطقة إلى يسار يمين الحارس محمد العويس في الدقيقة 21، مسجلاً هدفه الأول بقميص "الأزوري" منذ 14 حزيران/يونيو 2014 ضد إنكلترا في الدور الأول من مونديال البرازيل.

ورفع بالوتيلي رصيده الإجمالي إلى 14 هدفاً في 14 مباراة، ليصبح ثالث أكثر اللاعبين الحاليين تهديفاً مع المنتخب بعد دانييلي دي روسي في الدقيقة 21 وألبرتو جيلاردينو في الدقيقة 19.

وبعد هيمنة إيطالية مطلقة، دخل رجال المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي تدريجياً في أجواء اللقاء لكن دون تهديد لمرمى جانلويجي دوناروما.

وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة وفي بداية الثاني زج بيتزي بسالم الدوسري في الوسط بدلاً من محمد كنو لتنشيط الفريق الذي بدا أفضل من الدقائق الـ45 الأولى لكن دون خطورة تذكر.

وترك بعدها بالوتيلي أرضية الملعب في الدقيقة 57 لصالح مهاجم تورينو أندريا بيلوتي الذي عزز تقدم بلاده بهدف ثان بكرة رأسية ثم متابعة بالقدم إثر ركلة ركنية لرجال مانشيني في الدقيقة 69.

وعادت السعودية إلى أجواء اللقاء مستفيدة من خطأ لظهير تشلسي الإنكليزي دافيدي زاباكوستا الذي خسر الكرة خارج منطقة بلاده، فخطفها سالم الدوسري ومررها إلى يحيى الشهري الذي تخطى دوناروما وسجل في الشباك الخالية في الدقيقة 72.

وحصلت السعودية على فرصة ذهبية لإدراك التعادل عبر فهد المولد الذي دخل في الدقيقة 70، لكن دوناروما تألق وأنقذ بلاده في الدقيقة 78، ثم واصل "الأخضر" ضغطه لكن دون أن يتمكن من الوصول مجدداً إلى الشباك.

ويستعد المنتخب السعودي في معسكر بسويسرا منذ 20 الشهر الحالي وحتى الثامن من حزيران/يونيو، لخوض غمار المونديال للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ عام 2006، حيث يشارك في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا المضيفة ومصر والأوروغواي. ويخوض المنتخب الأخضر المباراة الافتتاحية للمونديال ضد روسيا في موسكو يوم 14 حزيران/يونيو.

ويلعب المنتخب السعودي خلال معسكره مباراتين وديتين أخريين ضد البيرو في الثالث من حزيران/يونيو في سويسرا أيضاً، وألمانيا بطلة العالم في الثامن منه في مدينة ليفركوزن.

ومن المقرر أن يقلص بيتزي تشكيلة الـ28 لاعباً إلى 23 في موعد أقصاه الرابع من حزيران/يونيو المقبل، بحسب أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



