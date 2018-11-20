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دوري أبطال أوروبا
مباريات دولية ودية

اليابان تواصل عروضها الجيدة بقيادة موريياسو

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حافظ المنتخب الياباني على سجله الخالي من الهزائم بقيادة مدربه الجديد هاجيمي موريياسو، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه القرغيزستاني 4-صفر الثلاثاء في مباراة دولية استعداداً لكأس آسيا 2019 في الإمارات.

AFP

 

واحتاجت اليابان إلى دقيقتين فقط لافتتاح التسجيل عبر ريوسوكي ياماناكا الذي حقق بداية مثالية له بقميص "الساموراي الأزرق"، قبل أن يضيف جينكي هاراغوتشي الثاني في الدقيقة 19 من ركلة حرة.

وانتظر أصحاب الأرض حتى الشوط الثاني لتعزيز تقدمهم بهدف ثالث ليويا أوساكو بعد تمريرة دقيقة من كويا كيتاغاوا (72)، ثم أضاف شويا ناكاجيما الرابع بعد ثوان معدودة (73).

وهو الفوز الرابع لمنتخب اليابان مقابل تعادل الجمعة ضد فنزويلا (1-1) من أصل خمس مباريات خاضها بقيادة موريياسو الذي خلف أكيرا نيشينو بعد مونديال روسيا الصيف المنصرم، حيث وصلت اليابان إلى ثمن النهائي قبل الخروج على يد بلجيكا (2-3).

وتستضيف الإمارات العربية المتحدة كأس آسيا بين الخامس من كانون الثاني/يناير والأول من شباط/فبراير المقبلين.

وتخوض اليابان المتوجة باللقب أربع مرات آخرها عام 2011، منافسات المجموعة السادسة التي تضم تركمانستان وسلطنة عمان وأوزبكستان، فيما تلعب قرغيزستان في مشاركتها القارية الأولى ضمن المجموعة الثالثة بجانب الصين والفليبين وكوريا الجنوبية.

وحافظت كوريا بدورها على سجلها الخالي من الهزائم للمباراة السادسة توالياً بفوزها الكاسح على ضيفتها أوزبكستان 4-صفر.

سجل أهداف المباراة التي أقيمت في مدينة بريزبين الأسترالية، نام تاي هي (9) وهوانغ وي جو (24) ومون سيون مين (70) وسوك هيون جون (82).

المنتخب الياباني
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