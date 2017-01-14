الصين ثالثة في دورتها الدولية الودية

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وكانت كرواتيا سباقة إلى التسجيل عبر لوكا ايفانوسيتش في الدقيقة 36 اثر تمريرة من فران تودور، وأدركت الصين التعادل بواسطة وانغ جينغ بين في الدقيقة 89 اثر تمريرة من دينغ هان وين.

وكانت الصين التي يشرف على إدارتها الفنية المدرب الإيطالي المخضرم مارتشيلو ليبي، خسرت أمام أيسلندا صفر-2 الثلاثاء الماضي، وكرواتيا أمام تشيلي بطلة كوبا أميركا في النسختين الأخيرتين 1-4 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1) الأربعاء في نصف النهائي على الملعب ذاته.

وتلتقي أيسلندا مع تشيلي غداً في المباراة النهائية.