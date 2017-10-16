البرتغال تستعد للمونديال بلقاء السعودية والولايات المتحدة

وتأهلت البرتغال إلى المونديال بعدما تصدرت المجموعة الأوروبية الثانية بفوزها في الجولة الأخيرة من التصفيات على سويسرا (2-0). في حين بلغت السعودية النهائيات للمرة الأولى منذ عام 2006، بحلولها ثانية في المجموعة الآسيوية الثانية.

وفي سياق التحضيرات لكأس العالم أيضاً، تخوض البرتغال في 14 تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة فارو، مباراة ودّية ضد الولايات المتحدة التي فشلت في التأهل الى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986.

وستكون هذه المباراة الأولى للمنتخب الاميركي بعد استقالة مدربه بروس أرينا اثر الخروج من التصفيات.

