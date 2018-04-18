إنكلترا ستقابل سويسرا وأميركا بعد المونديال

وستقام مواجهة سويسرا في 11 أيلول/ سبتمبر على ملعب لم يتحدد بعد ثم تلعب إنكلترا مع المنتخب الأمريكي في استاد ويمبلي في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر.



ولعبت إنكلترا لآخر مرة مع سويسرا في تصفيات بطولة أوروبا 2016 في أيلول/ سبتمبر 2015 وحينها سجل هاري كين ووين روني ليفوز المنتخب

الإنكليزي 2-0.

وخاض المنتخب الأميركي، الذي فشل في التأهل لكأس العالم ، مباراته الأخيرة في ضيافة إنجلترا في مايو أيار 2008 وخسر حينها 2-0 بهدفي جون تيري وستيفن جيراد.



وستشارك إنكلترا أيضاً في دوري الأمم الأوروبية وتبدأ مشوارها على أرضها أمام إسبانيا في ويمبلي في الثامن من أيلول/ سبتمبر.



وستلعب إنكلترا في ضيافة كرواتيا في 12 تشرين الأول/ أكتوبر قبل أن تخوض لقاء الإياب مع إسبانيا في 15 تشرين الأول/ أكتوبر.

وبعد مواجهة أمريكا ودياً ستخوض إنكلترا مباراة أخرى قبل نهاية 2018 وستكون مع كرواتيا في ويمبلي في 18 تشرين الثاني/نوفمبر.