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دوري أبطال أوروبا
مباريات دولية ودية

إنكلترا ستقابل سويسرا وأميركا بعد المونديال

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أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن منتخب إنكلترا سيلعب ودياً مع سويسرا وأميركا بعد خوض نهائيات كأس العالم في روسيا.

AFP

 

وستقام مواجهة سويسرا في 11 أيلول/ سبتمبر على ملعب لم يتحدد بعد ثم تلعب إنكلترا مع المنتخب الأمريكي في استاد ويمبلي في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر. 
 

 ولعبت إنكلترا لآخر مرة مع سويسرا في تصفيات بطولة أوروبا 2016 في أيلول/ سبتمبر 2015 وحينها سجل هاري كين ووين روني ليفوز المنتخب
 الإنكليزي 2-0.  

وخاض المنتخب الأميركي، الذي فشل في التأهل لكأس العالم ، مباراته الأخيرة في ضيافة إنجلترا في مايو أيار 2008 وخسر حينها 2-0 بهدفي جون تيري وستيفن جيراد.
  
وستشارك إنكلترا أيضاً في دوري الأمم الأوروبية وتبدأ مشوارها على أرضها أمام إسبانيا في ويمبلي في الثامن من أيلول/ سبتمبر.
  
 وستلعب إنكلترا في ضيافة كرواتيا في 12 تشرين الأول/ أكتوبر قبل أن تخوض لقاء الإياب مع إسبانيا في 15 تشرين الأول/ أكتوبر.  

وبعد مواجهة أمريكا ودياً ستخوض إنكلترا مباراة أخرى قبل نهاية 2018 وستكون مع كرواتيا في ويمبلي في 18 تشرين الثاني/نوفمبر.  

منتخب إنكلترا
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