إسبانيا تذلّ الأرجنتين بغياب ميسي

وبعد غيابه عن مواجهة إيطاليا الأخيرة (2-صفر) بسبب مشكلة عضلية، لم يشارك ميسي، نجم برشلونة الأسباني، للمرة الثانية تواليا.

وفي ظل غياب أفضل لاعب في العالم 5 مرات الى جانب المهاجم سيرخيو اغويرو والجناح انخل دي ماريا بسبب الإصابة، دفع المدرب خورخي سامباولي بلاعبي الوسط جيوفاني لوسيلسو وايفر بانيغا ومكسيميليانو ميسا وراء مهاجم يوفنتوس الإيطالي غونزالو هيغواين.

ولدى إسبانيا بطلة العالم 2010 وأوروبا 2008 و2012، التي غاب عنها صانع اللعب دافيد سيلفا لأسباب شخصية، لم يشرك المدرب خولين لوبيتيغي المهاجم رودريغو مورينو أساسيا كما في مباراة ألمانيا (1-1)، فلعب العائد دييغو كوستا أساسيا امام ماركو اسنسيو وايسكو.

وافتتحت إسبانيا التسجيل بعد تمريرة جميلة من لاعب ريال مدريد ماركو اسنسيو إلى دييغو كوستا، فاخترق المنطقة وافتتح التسجيل في شباك الحارس سيرخيو روميرو (12).

وعززت "لا فوريا روخا" الأرقام بعد عرضية لاسنسيو على الجهة اليمنى تابعها ايسكو بالقرب من نقطة الجزاء في مرمى الحارس ويلي كاباييرو الذي دخل بدلا من روميرو المصاب (26).

وقلصت الأرجنتين الفارق عن طريق مدافع مانشستر سيتي الإنكليزي نيكولاس اوتامندي برأسية جميلة بعد ارتقائه أعلى من سيرخيو راموس اثر ركنية لبانيغا أخطأ الحارس دافيد دي خيا بتشتيتها (39).

وفي الشوط الثاني، سجل ايسكو هدفه الثاني بعد كرة بدأها اندريس اينيستا ومررها اياغو اسباس إلى لاعب ريال مدريد (52).

وأضاف لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني تياغو الكانتارا الهدف الرابع بعد جملة تمريرات (55)، ثم سجل اياغو اسباس الخامس مستفيدا من خروج كاباييرو خارج منطقته (73).

ونجح ايسكو بتحقيق الهاتريك من تسديدة أرضية من داخل المنطقة رافعا النتيجة إلى 6-1 (74).



