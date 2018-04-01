ويعد الدوري T20 لدوري الكريكيت هو الأكثر شعبية في العالم، وبالتالي أصبح لدى الدوري الهندي الممتاز (VIVO) نافذة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك من بعد هذه الصفقة الكبرى التي تم الإعلان عنها.

وبموجب هذه الاتفاقية منحت شركة Star India الحقوق لـ beIN التي ستقوم ببث مسابقة VIVO IPL المقبلة لعام 2018، بالإضافة إلى الإصدارات الأربعة للبطولة حتى عام 2022.

ويعتبر هذا العقد تعزيزاً إضافياً لأجندة الكريكيت العالمية المزدهرة، بعد اتفاقيات الحقوق طويلة المدى التي تم توقيعها في عام 2017 مع كريكيت أستراليا (CA) ومجلس إنكلترا والكريكيت في ويلز (ECB)، والتي شهدت نشر beIN سلسلة اختبارات الرماد 2017 و 2018 Big Bash League.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال يوسف العبيدلي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية: "هذا الإعلان يرسخ مكانة beIN كنافذة جديد للعبة الكريكيت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولم يكن الإهتمام في VIVO IPL أكبر من أي وقت مضى، وستكون هناك تحضيرات رائعة وابتكارات عديدة لجذب معجبين جدد وتقريب الكريكيت من المشاهدين.