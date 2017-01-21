مونديال اليد: فرنسا تتجاوز أيسلندا وتبلغ ربع النهائي

وحضر المباراة عدد قياسي من المشجعين في تاريخ بطولة العالم لكرة اليد بلغ 28 ألف متفرج في ملعب بيار-موروا في ليل. الرقم السابق كان 25 ألف متفرج في المباراة التي فازت فيها السويد على روسيا في النسخة التي استضافتها مصر عام 1999.

وبرز من المنتخب الفرنسي كل من ميكايل غيغو (6 أهداف) ونديم رميلي (5) ولودفويك فابريغاس (5)، ومن المنتخب الأيسلندي رونار كاراسون (7 أهداف).

وتلتقي فرنسا في ربع النهائي الثلاثاء المقبل الفائز من مواجهة السويد و بيلاروسيا.

وكانت فرنسا حققت العلامة الكاملة في الدور الأول بفوزها بمبارياتها الخمس، في حين أنّ أيسلندا خطفت بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي في الجولة الأخيرة بانتزاعها التعادل من مقدونيا 27-27.

ويبحث منتخب فرنسا عن لقبه السادس في بطولة العالم بعد أعوام 1995 و2001 و2009 و2011 و2015.

كما تأهل منتخب النرويج بفوزه على مقدونيا 34-24 في ألبيرت فيل، ليلاقي الفائز من مباراة المجر مع الدنمارك.

ولحقت سلوفينيا وإسبانيا بالمتأهلين إلى الدور ذاته بفوز الأولى على روسيا 32-26 (الشوط الأول 13-15)، والثانية في مباراة مثيرة على البرازيل 28-27 (16-18).

وفي ربع النهائي، تلعب سلوفينيا مع ألمانيا أو قطر، وإسبانيا مع مصر أو كرواتيا.