تونس تسقط أمام بولندا وتلعب على المركز التاسع عشر

انقاد المنتخب التونسي إلى الهزيمة أمام نظيره البولندي بنتيجة (28-26) ليفقد حظوظه في اللعب على المركز السابع عشر ويكتفي بخوض مواجهة ختامية أمام السعودية أو الأرجنتين على المركز التاسع عشر وذلك ضمن منافسات كأس الرئيس في بطولة العالم لكرة اليد المقامة حالياً بفرنسا.

في قاعة بريست، وعلى الرغم من تألق أمين بنّور (10 أهداف في اللقاء و44 هدفاً في البطولة) وصيف بطل هدّافي المونديال حتى الآن، المقدوني كيريل لازاروف، لم ينجح المنتخب التونسي في تجاوز عقبة بولندا التي تقدّم بدورها أحد أسوء نسخها المونديالية، وذلك على الرغم من انتهاء الشوط الأول بنتيجة (15-11).

وستلعب بولندا على المركز السابع عشر في مواجهة ستجمعها بالفائز من مباراة السعودية والأرجنتين.

من جانبها، ضمنت اليابان التنافس من أجل المركز الحادي والعشرين بعد أن تفوقت على أنغولا ثالث ممثلي أفريقيا المونديال بنتيجة (37-26).

وستواجه اليابان الفائز من مواجهة البحرين وتشيلي.

ويتنافس في هذا الجزء من دورة كأس الرئيس على المراكز من 21 إلى 24 المنتخبات الأربعة التي احتلت المركز السادس في مجموعاتها بالدور الأول للبطولة.