بطولة العالم لكرة اليد - فرنسا 2017: مصر تفشل في الإطاحة بالدنمارك

وحاول المنتخب المصري مقارعة العملاق الدنماركي، صاحب ذهبية الألعاب الأولمبية – ريو 2016، لكن الأسبقية الكبيرة التي حققها زملاء ميكال هانسين، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في الشوط الأول 21-15 ساهمت في فوزهم بالمباراة التي قدم فيها الفراعنة أداء جيداً في الفترة الثانية التي تكبدوا فيها 14 هدفاً وتسجيلهم لـ13 هدفاً.

وحقق المنتخب الدنماركي انتصاره الثاني في البطولة بعد الفوز على الأرجنتين 33-22 في مستهل المونديال.

ولايزال المنتخب المصري محافظاً على حظوظه كاملة في التأهل للدور الثاني بعد أن حقق انتصاراً (22-20) في الجولة الأولى على المنتخب القطري الذي يواجه غداً منتخباً عربياً آخر هو منتخب البحرين.