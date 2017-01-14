بطولة العالم لكرة اليد – فرنسا 2017: البرازيل تفاجئ بولندا

وفي السنوات الأخيرة، حقق المنتخب البرازيلي طفرة في عالم كرة اليد وخرج من بطولة العالم الماضية والتي أقيمت في قطر في عام 2015 من ثمن النهائي بعد أن انهزم بفارق نقطة أمام كرواتيا 26-25.

وحقق منتخب السامبا اليوم انتصاراً تاريخياً على صاحب المركز الثالث في مونديال قطر 2015 بعد فوزه في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام إسبانيا 29-28.

وفي المجموعة الثانية، حقق منتخب سلوفينيا انتصاراً ثانياً في مونديال فرنسا أمام أيسلندا 26-25 بعد أن فاز في المباراة الأولى على أنغولا 42-25.

وتعرض منتخب أيسلندا للهزيمة الثانية توالياً بعد أن انهزم أمام إسبانيا 27-21 في مستهل المونديال.