بطولة العالم لكرة اليد – فرنسا 2017: النرويج تستهل المونديال بفوز على بولندا

تمكن المنتخب النرويجي، المشارك ببطاقة دعوة، من الفوز على المنتخب البولندي بنتيجة 22-20 اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في بطولة العالم لكرة اليد المقامة حالياً في فرنسا.

وتميز المنتخب النرويجي في الشوط الأول وحقق تقدماً بفارق نقطتين (12-10).

ويشارك المنتخب النروجي ببطاقة دعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد ويذكر أنه قد فشل في بلوغ المونديال بخسارته في الملحق الأوروبي أمام سلوفينيا ذهاباً (24-18) وفاز إياباً (29-27).

وأنهى منتخب النرويج منافسات بطولة أوروبا التي أقيمت في بولندا في عام 2016 في المركز الرابع بعد أن انهزم في مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا 31-24.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، حقق المنتخب الروسي انتصاراً منطقياً على الساموراي الياباني 39-29.

ويذكر أن فرنسا انتصرت أمس في المواجهة الافتتاحية أمام البرازيل 31-16.