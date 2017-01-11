بطولة العالم لكرة اليد: الـ"خبراء" يزعزعون أركان البرازيل

ولم يجد المنتخب المضيف صعوبة تذكر في حسم اللقاء الافتتاحي لمصلحته.

وبرز في فرنسا المرشحة للاحتفاظ باللقب العالمي في هذه البطولة التي تستمر حتى 29 كانون الثاني/يناير الحالي بمشاركة 24 منتخباً موزعين على أربع مجموعات، فالونتان بورت الذي سجل 6 أهداف، بينها 5 في الشوط الأول من المباراة التي وصل فيها الفارق بين الفريقين إلى 16 هدفاً في ثلاث مناسبات خلال الشوط الثاني (26-10 و27-11 و28-12) قبل أن يستقر في النهاية على 15 هدفًا.

وتضم المجموعة بولندا وروسيا واليابان والنرويج إلى جانب فرنسا، الساعية إلى لقبها السادس، والبرازيل.

وتلعب الخميس، روسيا مع اليابان، والنرويج مع بولندا.

كما يلتقي في المجموعة الثانية، سلوفينيا مع أنغولا، مقدونيا مع تونس، وإسبانيا مع أيسلندا.