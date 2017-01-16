بطولة العالم لكرة اليد - إسبانيا وسلوفينيا تسيطران على المجموعة الأولى

ولم يجد الإسبان أي عقبات لحسم المواجهة وتحقيق الفوز الثالث على التوالي ومواصلة التربع على صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام سلوفينيا التي تفوقت على مقدونيا بنتيجة 29-22.

أنهت سلوفينيا الشوط الأول متفوقة بفارق كبير 16-10، ولم تستفد مقدونيا من الأهداف التسعة لنجمها الأول كيريل لازاروف فعززت سلوفينيا تفوقها خلال الشوط الثاني لتنهي المباراة لمصلحتها بفارق 7 نقاط.

ورغم الخسارة بقيت مقدونيا ثالثة برصيد 4 نقاط، وتتذيل أنغولا ترتيب المجموعة برصيد خال من النقاط.