بطولة العالم لكرة اليد - إسبانيا وسلوفينيا تسيطران على المجموعة الأولى
حقق المنتخب الإسباني فوزاً كبيراً 42-22 على نظيره الأنغولي، اليوم الاثنين، في المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة العالم لكرة اليد فرنسا 2017.
ولم يجد الإسبان أي عقبات لحسم المواجهة وتحقيق الفوز الثالث على التوالي ومواصلة التربع على صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام سلوفينيا التي تفوقت على مقدونيا بنتيجة 29-22.
أنهت سلوفينيا الشوط الأول متفوقة بفارق كبير 16-10، ولم تستفد مقدونيا من الأهداف التسعة لنجمها الأول كيريل لازاروف فعززت سلوفينيا تفوقها خلال الشوط الثاني لتنهي المباراة لمصلحتها بفارق 7 نقاط.
ورغم الخسارة بقيت مقدونيا ثالثة برصيد 4 نقاط، وتتذيل أنغولا ترتيب المجموعة برصيد خال من النقاط.