

مازن الريس – صالة الدحيل – قطر

رفض مونبلييه الفرنسي الخروج من كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر غلوب) دون الصعود على منصة التتويج فنال المركز الثالث عقب تغلبه على منافسه السد القطري 33 - 23.

وفرض مونبلييه بطل دوري أبطال أوروبا أفضليته من البداية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي جرت في قطر، وذلك بعدما حسم الشوط الأول بفارق خمسة أهداف قبل أن ينهي المباراة بفارق عشرة أهداف.



وأسهم بورته بشكل كبير في فوز مونبلييه بعدما وقّع على 11 هدفاً من أصل أهداف فريقه الـ33.

وكان مونبلييه يمني النفس بالوصول إلى نهائي البطولة والتتويج باللقب للمرة الأولى في مسيرته لكنه خسر أمام برشلونة الإسباني حامل القب في نصف النهائي.

وسيلتقي برشلونة الجمعة مع فوكس برلين الألماني في إعادة لنهائي النسخة الفائتة.