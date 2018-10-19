مازن الريس – صالة الدحيل – قطر



كرّس برشلونة أفضليته على فوكس برلين الألماني بعدما فاز عليه 29 - 24 اليوم الجمعة في نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد (سوبر غلوب) والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

وضرب برشلونة الإسباني أكثر من عصفور بحجر واحد، إذ أعاد تفوقه على منافسه وصيف النسخة الفائتة وعزز رقمه القياسي بعدد مرات الفوز باللقب وأعاد هيبته إثر فشله في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الفائت.

بداية المباراة جاءت متكافئة جداً من الفريقين مع تكرار التعادل أكثر من مرة قبل أن يأتي أول تقدم بفارق هدفين لصالح فوكس برلين مع الدقيقة العاشرة 6-4.

ونجح الفريق الألماني في أول 10 دقائق بتعطيل نقاط قوة برشلونة معتمداً على دفاع 6 صفر والارتداد السريع في الوقت الذي وقع به برشلونة ببعض الأخطاء الفردية.

وعقب تألق ملفت من الحارسين مولر وهينفيتر عاد زملاء الأول بالنتيجة ليحققوا التعادل 6-6 و7-7 بفضل هدفي أندرسون د17.

ومع استمرار فشل لاعبي فوكس برلين في اجتياز حائط مولر أتى التقدم لبرشلونة 11-9 بمرتدة من مورتينسن د 25 قبل أن ينتهي الشوط 13-12 لصالح البلوغرانا.

الشوط الثاني دخله الفريق الألماني بقوة وعدل النتيجة لكن برشلونة عرف كيف يوقف خطورة هولم وقلب الطاولة على وصيف النسخة الفائتة بالتقدم عليه 20-15 مع الدقيقة العاشرة.

وازدادت مشاكل فوكس بإصابة زاكريسون د (12) بالتزامن مع تألق قائد برشلونة توماس الذي سجل هدفين (22 – 15) أسهما بشكل كبير في قتل المباراة مبكراً.

وسيّر برشلونة ما تبقى من وقت المباراة بهدوء ملفت جعله يتوج باللقب الثاني توالياً.

وتمثلت قوة برشلونة في كثرة مفاتيح اللعب وكمية اللاعبين المؤثرين إذ سجّل أهدافه 14 لاعباً، أي الفريق أجمع باستثناء الحارسين مولر وبيريث.



وعزز برشلونة الرقم القياسي بعدد ألقابه في كأس العالم للأندية (4).