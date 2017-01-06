المنتخب السعودي يتطلع لمشاركة برّاقة

يتطلع المنتخب السعودي إلى كتابة التاريخ خلال ظهوره الثامن في بطولة العالم لكرة اليد 2017 التي تستضيفها فرنسا، بعد سبع مشاركات لم تكن في مستوى طموحات عشاق الأخضر.

المشاركات السابقة

في ظهوره الأول بمونديال اليد عام 1997 باليابان، خسر المنتخب السعودي مبارياته الخمس في المجموعة الأولى، وأنهى البطولة في المركز الحادي والعشرين أمام منتخبات الأرجنتين (22) والمغرب (23) والبرازيل (24).

وفي نسخة عام 1999 بمصر، فشل المنتخب السعودي في الفوز بإحدى مباريات الدور الأول الخمس، وأنهى البطولة في المركز الثاني والعشرين، متقدماً على منتخبي نيجيريا (23) وأستراليا (24).

وفي فرنسا عام 2001، أحرز المنتخب السعودي المركز الحادي والعشرين، قبل أن يحقق أفضل نتائجه في البرتغال عام 2003 بحصوله على المركز التاسع عشر، ثم عاد إلى البطولة عام 2009 بكرواتيا وأنهاها في المركز قبل الأخير، ليعود عام 2013 بإسبانيا ويحرز المركز التاسع عشر.

في مونديال قطر عام 2015 حقق المنتخب السعودي المركز الثاني والعشرين، ويطمح للظهور بشكل جيد في فرنسا.

الطريق إلى فرنسا

بلغ المنتخب السعودي مونديال اليد بفرنسا بعد حلوله رابعاً في بطولة أمم آسيا 2016، والتي استضافتها البحرين في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

ورغم تأهل 3 منتخبات آسيوية فقط إلى المونديال، إلا أن تأهل المنتخب القطري (بطل آسيا 2016) مسبقاً بعد حلوله وصيفاً لبطل العالم عام 2015، منح آسيا مقعداً رابعاً ليتمكن المنتخب السعودي من ضمان مقعد ضمن نخبة منتخبات كرة الـ 24.

المدرب ونجوم المنتخب

يشرف المدرب الكرواتي نيناد كلياييتش (50 عاماً) على تدريب المنتخب السعودي، وهو لاعب دولي كرواتي سابق توّج مع منتخب بلاده بالميدالية الذهبية الأولمبية (أطلنطا 1996).

يبرز لاعب الارتكاز حسن الجنابي كأحد أبرز نجوم المنتخب السعودي بفضل خبرته الطويلة ومشاركاته الدولية الـ 95، إضافة إلى الظهير الأيسر محمد الزاير لاعب نادي الخليج السعودي وصاحب 180 هدفاً مع "الأخضر" في 130 مباراة دولية.