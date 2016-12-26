كرة اليد - تاج يغيب عن معسكر تونس في إسبانيا

وذكر الاتحاد التونسي في بيان أن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني قرّر منح تاج لاعب الجيش القطري راحة تستمر للثاني من يناير للتعافي كلياً من أثار الإصابة.

وأضاف البيان أن تاج (37 عاما) الذي تعرض لإصابة عضلية في الساق في مباراة فريقه القطري يوم السبت الماضي لن يشارك مع تونس في مباراتيها الوديتين ضد منتخب الباسك يومي 28 و29 ديسمبر كانون الأول الجاري بمدينة بيلباو الاسبانية.

ويختتم منتخب تونس استعداداته لبطولة العالم بخوض مباراتين وديتين أخريين.. الأولى أمام كرواتيا في السابع من يناير والثانية في مواجهة الجبل الأسود بعدها يوم واحد.

ويخوض منتخب تونس منافسات بطولة العالم التي تستضيفها فرنسا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أيسلندا وانجولا وسلوفينيا ومقدونيا واسبانيا.