فرنسا 2017: المنتخب الفرنسي يفقد لوكا كاراباتيتش

وكان كاراباتيتش (28 عاماً) خرج من المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده حامل اللقب على اليابان الجمعة (31-19) والتي حقق فيها انتصاره الثاني في البطولة، بعد الفوز على البرازيل افتتاحاً الأربعاء.

وقال الاتحاد الفرنسي للعبة في بيان "بعد فحوص هذا الصباح، أكد طبيب منتخب فرنسا حصول تمزق في رباط الكاحل الأيمن، ما سيؤدي إلى انسحاب لوكا من بطولة العالم".

ولوكا كاراباتيتش هو شقيق نجم المنتخب نيكولا. ويعد اللاعب الذي خاض 66 مباراة دولية، ركيزة أساسية لفرنسا لاسيما في الدفاع. وكان لوكا قد خرج بعد خمس دقائق من انطلاق المباراة مع اليابان.

وأكد الاتحاد أن الجهاز الفني "يبحث حالياً في أفضل خيار" لاستبداله، علماً بأن بديله الخميس كان لودوفيك فابريغاس الذي تمكن من تسجيل سبعة أهداف بعد دخوله.

وتخوض فرنسا ثالث مبارياتها في المجموعة الأولى أمام النرويج الأحد.