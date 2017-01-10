إجراءات أمنية مكثفة في ملاعب مونديال اليد بفرنسا

أكد جويل ديلبلانك رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال بفرنسا اليوم الثلاثاء إن الزائرين والمشجعين الراغبين في حضور مباريات البطولة عليهم أن يتوجهوا في وقت مبكر إلى الملاعب (القاعات) التي تستضيف المباريات في إشارة إلى أن الإجراءات الأمنية قبل دخولهم للملاعب ستستغرق بعض الوقت.

وينتظر أن يخضع المشجعون لإجراءات أمنية مكثفة أمام بوابات الملاعب المختلفة التي تستضيف فعاليات البطولة في ثماني مدن فرنسية وذلك نظرا للأوضاع الأمنية المتوترة في الآونة الأخيرة.

وتنطلق فعاليات البطولة غدا الأربعاء بمشاركة 24 منتخبا وزعت على أربع مجموعات. وتستمر البطولة حتى 29 كانون الثاني/يناير الحالي.

وكانت فرنسا تعرضت لعدة هجمات إرهابية في العامين الماضيين مما يقتضي إجراءات أمنية مكثفة لتأمين البطولة والمشجعين.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت أن أكثر من 430 ألف تذكرة لمباريات البطولة تم بيعها في الفترة الماضية.