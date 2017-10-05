مونديال 2018: فيفا راضية ولكن يبقى "هناك عمل مهم"

وقال مدير المسابقات في الاتحاد الدولي كولن سميث عقب زيارة لعشرة أيام لروسيا: "عموماً، التحضيرات جيدة".

وأضاف في مؤتمر صحافي: "لا تزال هناك بعض المخاطر ويتعين القيام بعمل مهم خصوصاً في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة".

وقال "شاهدنا استعدادات الملاعب، ولكن أيضاً المدن المضيفة ككل، أي أننا شاهدنا أماكن التدريب والفنادق والمطارات والبنى التحتية الطرقية".

من جهة أخرى، أكد سميث أن أمن كأس العالم سيكون مضمونا تماما، مضيفاً أن تنظيم كأس القارات في حزيران/يونيو الماضي كان اختباراً مقنعاً.

وقال: "بالنسبة لكأس العالم، سيتم وضع نظام أمني كامل. رأيناه عمليا خلال كأس القارات حيث لم يتم الكشف عن أي حوادث".

وحضر كأس القارات أكثر من 600 ألف متفرج. وبحسب الأرقام التي أعلنها كولن سميث الاربعاء ونشرتها وكالة الأنباء الروسية "آر-سبورتس"، فان الاتحاد الدولي تلقى أكثر من 1.5 مليون طلب للحصول على تذاكر كأس العالم 2018.

وقبل ثمانية أشهر من انطلاق كأس العالم، الذي سينظم من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو 2018، فإن غالبية الملاعب التي تم بناؤها لهذا الحدث هي في الموعد المحدد. وحده ملعب سامارا (فولغا) يعرف تأخيرات كبيرة، على الرغم من أن وزير الرياضة الروسي بافل كولوبكوف أكد الثلاثاء انه سيتم "تسليمه في الوقت المحدد".

وتنظم نهائيات كأس العالم 2018 للمرة الأولى في أوروبا الشرقية، وستقام مبارياتها على اثني عشر ملعباً في 11 مدينة.