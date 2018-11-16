البث المباشر لمباراة مصر وتونس

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم مصر وتونس

مصر وتونس مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS



البث المباشر لمباراة مصر وتونس اليوم في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا – الكاميرون 2019 سيكون حصرياً على beIN SPORTS.

تفاصيل المواجهة المصرية التونسية

نهاية المباراة بفوز المنتخب المصري على تونس 3-2

90: محمد صلاح بطريقة مميزة يسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر

83: رامي البدوي يضيع فرصة اضافة الهدف الثالث لتونس

72: السليتي يعدل الكفة ويسجل هدفه الشخصي الثاني في المواجهة (2-2)

70: كرة محمد صلاح في القائم

60: رأسية باهر المحمدي تضع مصر في المقدمة (2-1)

53: توصيبة محمد صلاح دون خطورة

عودة المواجهة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين مصر وتونس 1-1

41: الحارس بن مصطفى يبدع في صد رأسية النني

34: تصويبة تريزيغيه فوق المرمى

32: تريزيغيه يعدل الكفة للمنتخب المصري

20: المنتخب المصري بصدد شن هجمات خطيرة على حصون المنتخب التونسي: تريزيغيه ومحمد صلاح اقتربا من تعديل الكفة

14: نعيم السليتي يسجل الهدف الأول للمنتخب التونسي

02: وهبي الخزري ينفذ كرة ثابتة وجدت العارضة

بداية موقعة استاد برج العرب بمدينة الاسكندرية

التشكيلة الأساسية للمنتخبين:

مصر

محمد الشناوي (حارس مرمى) - أحمد المحمدي- أحمد حجازي- باهر المحمدي- أيمن اشرف- محمد النني-طارق حامد- محمد صلاح- عمرو وردة- محمود حسن (تريزيغه)- مروان محسن.

تونس

فاروق بن مصطفى (حارس مرمى) -ياسين مرياح -ديلان محمود برون -رامي البدوي -أسامة الحدادي -إلياس السخيري- فرجاني ساسي- أيمن بن محمد - نعيم السليتي- سيف الدين الخاوي - وهبي الخزري.

حكم المباراة:

سيدير مواجهة برج العرب الحكم الجنوب أفريقي فيكتور غوميز

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