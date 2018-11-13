مهاجم آرسنال كان قد تلقى الدعوة للانضمام إلى منتخب الديكة للمرة الأولى منذ فترة طويلة, وذلك ليحل مكان أنتوني مارسيال المصاب, لكنه اضطر هو الآخر لعدم الانضمام إلى معسكر أبطال العالم بسبب الإصابة. واستدعى المدرب ديدييه ديشان لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ ألاسان بليا.

وانضم لاكازيت بذلك الى قائمةِ المصابين التي تضم كذلك بول بوغبا وبنجامان مندي وأنتوني مارسيال، حيث اعتذروا جميعا عن عدم خوض ِ المباراتين ضد هولندا في روتردام ثم الأوروغواي في باريس. وكان آخرُ ظهور ٍ للاكازيت مع المنتخب الفرنسي في نوفمبر من العام الماضي، خلال مباراة ٍ ودية ٍ امام ألمانيا.

