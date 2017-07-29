كريستيانو رونالدو يغيب عن الـ"كلاسيكو"

أكد منظمو لقاء القمّة بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة والمقرر إقامتها في مدينة ميامي الأميركية فجر الأحد أن نجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو سيغيب عن هذه المواجهة الكبيرة التي تأتي في إطار بطولة كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم.

وهذه هي المرّة الأولى التي تقام فيها مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد (الكلاسيكو) في الولايات المتحدة، كما أنها المرة الثانية التي يلتقي فيها عملاقا الكرة الإسبانية خارج إسبانيا بعد المواجهة الأولى التي كانت في فنزويلا عام 1982.

ويستعد رونالدو الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم في الموسم الماضي للمثول أمام محكمة إسبانية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي للإدلاء بشهادته في قضية تهرب ضريبي.



ويتهم الادعاء الإسباني رونالدو بأنه استخدم هيكلاً تجارياً لإخفاء دخله من بيع الحقوق الملكية لصوره في إسبانيا بين 2011 و2014.

وأكد رونالدو مراراً أنه لم يرتكب أي مخالفة من هذا القبيل وقالت تقارير إعلامية أنه سيؤكد ذلك مجدداً عند مثوله أمام المحكمة الاثنين المقبل.