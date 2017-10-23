استمر كريستيانو رونالدو (32 عاماً) بالهيمنة على جائزة أفضل لاعب في العالم 2017 مكرراً ما فعله في العام الماضي، عندما حصل على مكافأة قيادة البرتغال إلى بطولة أوروبا 2016 وريال مدريد إلى دوري أبطال أوروبا أيضاً.

متابعة: مازن الريس

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وخطف رونالدو الأضواء من ميسي ونيمار نظراً لدوره الكبير في فوز ريال مدريد بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، بينما كان كأس إسبانيا نصيب ميسي ونيمار مع برشلونة قبل رحيل الأخير إلى باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف بصفقة بلغت 222 مليون يورو.

جوائز The Best من FIFA

🏆 جائزة أفضل لاعب 2017

الفائز هو ⬅️ 👑 كريستيانو رونالدو 🇵🇹 #Cristiano pic.twitter.com/ddCdC6v3pk — #TheBest 🏆 (@fifacom_ar) October 23, 2017



لماذا كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 2017 ؟

ثقة عشاق ريال مدريد بفوز نجمهم رونالدو بالجائزة مرة جديدة لم تتولد من الإنجازات الجماعية وحسب، بل من ظهوره الملفت في الأوقات الحاسمة وتأثيره المباشر بحصول ريال مدريد على الألقاب الكبيرة التي توّج بها.

ومع أنّ لقب هداف الدوري الإسباني ذهب إلى ميسي وليس إلى كريستيانو في الموسم المنصرم، لكن قائد البرتغال حضر في أهم مباريات ريال مدريد لاستعادة اللقب وأبرزها تسجيله لأحد هدفي فريقه على ملقا في المرحلة الأخيرة وهدفين أمام إشبيلية القوي في المرحلة السابعة والثلاثين.

ونال رونالدو جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا عقب تتويجه هدافاً للبطولة برصيد 12 هدفاً، (اثنان في النهائي أمام يوفنتوس) و3 في نصف النهائي و5 في ربع النهائي.

وقال رونالدو: "أود التوجه بالشكر لكل الزملاء، في فريقي مع ريال مدريد والمنتخب، إنّه أمر رائع، التواجد هما 11 عاماً، هذا تطلب الكثير من العمل، هي جائزة فردية وجماعية، أشكر الجميع، هذه الجائزة لصديقتي ووالدتي وطفلي".

وتابع: ""أشكر ميسي ونيمار على تحليهما بالروح الرياضية وتواجدهما هنا".

نتائج التصويت:

واكتسح رونالدو نتائج التصويت بنسبة بلغت 43.16 بالمئة أمام ميسي 19.25 وأخيراً نيمار 6.97.

ومن الجزائر صوّت رايس مبولحي لرونالدو أولاً ثم بوفون وثالثاً ميسي، وذهبت أصوات عصام الحضري حارس مصر ومحمد قاصد من العراق إلى رونالدو ونيمار وميسي توالياً، عامر شفيع حارس الأردن إلى رونالدو وميسي وبوفون وقائد منتخب قطر حسن الهيدوس لكل من رونالدو ونيمار وبوفون، وقائد سوريا فراس الخطيب إلى ميسي ونيمار وراموس، وأيمن المثلوثي قائد تونس إلى رونالدو ونيمار وبوفون، وحسن معتوق من لبنان لرونالدو وميسي ونيمار على الترتيب.

تغطية بقية جوائز حفل الفيفا

الهولندية ليكه مارتينز نجمة برشلونة أفضل لاعبة في العالم عقب إسهامها في قيادة بلادها للقب بطولة أوروبا 2017.

حصل التوغولي فرانسيس كوني على جائزة اللعب النظيف (الروح الرياضية).



وأسهم كوني، مهاجم فريق سلوفاكو، في إنقاذ حياة حارس مرمى فريق بوهيميانز 1905، بعد أن بلع لسانه خلال مباراة الفريقين في الدوري التشيكي في شباط/فبراير الماضي.



وفي الدقيقة 29 من المباراة حاول كوني اللحاق بتمريرة طولية، لكن الحارس مارتن بيركوفيتش وزميله المدافع دانيال كرتش اصطدما ببعضهما البعض بشكل قوي مما أدى إلى سقوطهما على أرض الملعب.



ولاحظ كوني أن بيركوفيتش قد ابتلع لسانه، وأن حياته أصبحت مهددة، ما جعله يتصرف بسرعة من أجل مساعدته، حتى دخل الطاقم الطبي لبوهيميانز، وعمل الإسعافات الأولية له، قبل أن يتم نقله للمستشفى، فيما نزفت الدماء من رأس المدافع بيركوفيتش.

وعن هذه الواقعة يقول كوني: "إنها المرة الرابعة التي أسهم فيها في إنقاذ حياة لاعب".



وأسهم كوني، مهاجم فريق سلوفاكو، في إنقاذ حياة حارس مرمى فريق بوهيميانز 1905، بعد أن بلع لسانه خلال مباراة الفريقين في الدوري التشيكي في شباط/فبراير الماضي. وفي الدقيقة 29 من المباراة حاول كوني اللحاق بتمريرة طولية، لكن الحارس مارتن بيركوفيتش وزميله المدافع دانيال كرتش اصطدما ببعضهما البعض بشكل قوي مما أدى إلى سقوطهما على أرض الملعب. ولاحظ كوني أن بيركوفيتش قد ابتلع لسانه، وأن حياته أصبحت مهددة، ما جعله يتصرف بسرعة من أجل مساعدته، حتى دخل الطاقم الطبي لبوهيميانز، وعمل الإسعافات الأولية له، قبل أن يتم نقله للمستشفى، فيما نزفت الدماء من رأس المدافع بيركوفيتش. وعن هذه الواقعة يقول كوني: "إنها المرة الرابعة التي أسهم فيها في إنقاذ حياة لاعب". تشكيلة الموسم ضمت كل من بوفون (يوفنتوس الإيطالي) والبرازيلي ألفيش (يوفنتوس، باريس سان جيرمان الفرنسي) وراموس (ريال مدريد الإسباني) وبونوتشي (يوفنتوس، ميلان) والبرازيلي مارسيلو والألماني كروس والكرواتي مودريتش (ريال مدريد) وإنييستا (برشلونة الإسباني) ورونالدو (ريال مدريد) والأرجنتيني ميسي (برشلونة) والبرازيلي نيمار (برشلونة، باريس سان جيرمان).

جوائز The Best من FIFA

إليكم الفائزين بجائزة التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب في العالم FIFA FIFPro 2017 pic.twitter.com/eOMaEJtN5N — #TheBest 🏆 (@fifacom_ar) October 23, 2017

سارينا ويجمان تنال جائزة أفضل مدرب سيدات في العالم.



جائزة الجماهير تذهب لصالح جماهير سلتيك الاسكتلندي.



الإيطالي بوفون حارس يوفنتوس الإيطالي ينال لقب أفضل حارس في العالم.

الفرنسي زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني يحصد جائزة أفضل مدرب في العالم.

جوائز The Best من FIFA

جائزة أفضل مدرب رجال 2017

الفائز هو ⬅️ زين الدين زيدان 🇫🇷 pic.twitter.com/5D3e7hmSQI — #TheBest 🏆 (@fifacom_ar) October 23, 2017

ونال زيدان الجائزة متفوقاً على الإيطاليين أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي بطل إنكلترا وماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس بطل إيطاليا.



ويأتي تتويج زيدان بهذه الجائزة بعد أن قاد ريال إلى لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وكان زيدان خاض في نهاية الأسبوع الماضي مباراته الرقم 100 على رأس الجهاز الفني للنادي الملكي، وهو قاده منذ مطلع عام 2016 إلى سبعة ألقاب من أصل تسعة ممكنة.

الفرنسي جيرو نجم أرسنال الإنكليزي يفوز بجائزة بوشكاش التي تمنح لأجمل هدف.

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