كأس الأمير: نهائي مرتقب بين الريان والدحيل

وأحرز الدحيل الذي أسس العام الماضي بدمج ناديي الجيش ولخويا، لقب الدوري المحلي وكأس قطر. كما يقدم أداء لافتاً في دوري أبطال آسيا، إذ بلغ الدور ربع النهائي بتفوقه 8-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن دور الـ 16 على حساب العين الإماراتي.

وكان الفريق القطري، الوحيد في منطقتي غرب وشرق آسيا الذي تمكن من إنهاء دوري المجموعات بالعلامة الكاملة بفوزه في مبارياته الست.

ولم يتلق الدحيل في الأشهر الماضية سوى خسارة واحدة وذلك في مباراة كأس السوبر أمام السد في مطلع الموسم. وأنهى الدور المحلي وكأس قطر من دون أي خسارة، ولم يخسر أيضاً في دوري الأبطال.

كما يأمل الدحيل في أن يصبح ثاني ناد قطري يحقق ثلاثية محلية، بعد السد الذي حقق ذلك في العام 2007.

وهيمن الدحيل على الجوائز الفردية في الدوري القطري للموسم المنصرم، والتي وزعت خلال حفل أقيم ليل الخميس في الدوحة.

فقد اختير قائده التونسي المصاب يوسف المساكني أفضل لاعب لموسم 2017-2018، متقدماً على قائد السد الإسباني تشافي هرنانديز.

وتعرض المساكني لإصابة قوية في الركبة في المباراة الأخيرة من الدوري المحلي، اضطرته لإجراء عملية جراحية ستحرمه المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات مونديال روسيا 2018.

وفي الحفل نفسه، نال مدرب الدحيل الجزائري جمال بلماضي جائزة أفضل مدرب، ولاعبه المعز علي جائزة أفضل لاعب شاب للموسم الثاني توالياً.

كما أن مهاجمه المغربي يوسف العربي هو هداف الموسم (26 هدفًا).

أما الريان، فسيكون أمام فرصة أخيرة لإنهاء الموسم مع لقب سيضمن له التأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، بدلاً من خوض التصفيات كثالث الدوري.

والتقى الفريقان مرتين في الدوري هذا الموسم، ففاز الدحيل في القسم الأول 5-3، وتعادلا 3-3 في الإياب.