وسجل اللاعب أكرم عفيف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86.

وجاءت المباراة ضمن استعدادات قطر لخوض منافسات بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات من 5 كانون الثاني/يناير إلى الأول من شباط/فبراير ضمن المجموعة الخامسة التي تضم السعودية ولبنان وكوريا الشمالية، فيما تستعد سويسرا للقاء بلجيكا في 18 الجاري في دوري الأمم الأوروبية.

وقدم المنتخب القطري عرضاً جيداً رغم الفارق الشاسع بينه وبين المنتخب السويسري ثامن العالم واستطاع مجاراته لا سيما في الشوط الأول.

وألغى الحكم الهولندي كيفن بلوم هدفا لأكرم عفيف بصافرة متأخرة بداعي التسلل (42).

في المقابل كان الفريق السويسري الأكثر استحواذاً وسنحت له فرص عديدة تصدي لها حارس المرمي يوسف حسن وكان أخطرها تسديدة رأسية لمايكل لانج (36) ارتطمت بالقائم الأيمن وتسديدة أخرى قوية أطلقها كريستيان فاسناخت (53).

وضاعت آخر فرص سويسرا من اللاعب ذاته في الدقيقة الأخيرة من كرة رأسية سددها في الأرض وأمسكها الحارس بصعوبة.

