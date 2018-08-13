ونشر لاعب مانشستر سيتي البالغ من العمر (32 عاماً) على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي رسالة مفتوحة للجماهير أعلن فيها أنه يغادر المنتخب الإسباني.

Gracias, suerte y hasta siempre! 🇪🇸 pic.twitter.com/mIM1k45pfg — David Silva (@21LVA) August 13, 2018

وانضم سيلفا إلى بيكيه الذي أبلغ الصحفيين يوم السبت قراره بمغادرة "لا روخا"، وسبقهما أندريس إنييستا هذا الصيف.

لعب سيلفا 125 مباراة مع المنتخب الوطني وأحرز 35 هدفاً، ما يجعله رابع هداف تاريخي في إسبانيا.

شارك سيلفا في العصر الذهبي لكرة القدم الإسبانية، حيث فاز بكأس العالم 2010 وكأس الأمم الأوروبية مرتين 2008 و2012.

وقال لاعب سيتي إنه احتاج الى أيام وأسابيع "من التفكير والتحليل لاتخاذ قرار وضع حد لمسيرتي مع المنتخب الوطني".

وأضاف: "عشت وحلمت مع منتخب سنتذكره دائماً".

وشدد اللاعب على أن "المنتخب الوطني منحني كل شيء، وساعدني على التطور كلاعب وإنسان (...) أغادر فخوراً وسعيداً، واضعاً حداً لوقت مفعم بالمشاعر والذكريات، مثل صورة لويس أراغونيس، المايسترو الذي لن يُنسى أبداً"، في إشارة إلى المدرب السابق الذي قاد المنتخب إلى لقبه الأوروبي الأول، وكان يتولى زمام المسؤولية لدى استدعاء سيلفا للمرة الأولى.